Минприроды Беларуси решило судьбу 105 отработанных карьеров

Стало известно, как будет решена судьба 105 отработанных карьеров, пишет БелТА. Решение по отработанным карьерам приняли в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Так, рекультивация 105 отработанных карьеров внесена в список задач на Год благоустройства. И заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Людмила Бартошевич, отработанные внутрихозяйственные карьеры будут рекультивированы.
— На начало марта уже рекультивировано 17 отработанных внутрихозяйственных карьеров из 105 запланированных на год, — добавила она.
Между тем в Минске весной высадят 1,4 миллиона цветов и 170 тысяч деревьев и кустарников.
Тем временем «Минскэнерго» высказался про отключение отопления в квартирах.