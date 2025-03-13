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Минприроды Беларуси решило судьбу 105 отработанных карьеров

Минприроды сказало, что будет со 105 отработанными карьерами в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будет решена судьба 105 отработанных карьеров, пишет БелТА. Решение по отработанным карьерам приняли в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Так, рекультивация 105 отработанных карьеров внесена в список задач на Год благоустройства. И заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Людмила Бартошевич, отработанные внутрихозяйственные карьеры будут рекультивированы.

— На начало марта уже рекультивировано 17 отработанных внутрихозяйственных карьеров из 105 запланированных на год, — добавила она.

Между тем в Минске весной высадят 1,4 миллиона цветов и 170 тысяч деревьев и кустарников.

Тем временем «Минскэнерго» высказался про отключение отопления в квартирах.