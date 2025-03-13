Минприроды Беларуси решило судьбу 105 отработанных карьеров

Так, рекультивация 105 отработанных карьеров внесена в список задач на Год благоустройства. И заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Людмила Бартошевич, отработанные внутрихозяйственные карьеры будут рекультивированы.