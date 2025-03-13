Испытательный срок для водителей предложили ввести в Казахстане

Кожаев подчеркнул, что сейчас в Казахстане функционируют 374 автошколы, однако их деятельность практически не контролируется. В ряде случаев, по его словам, процесс обучения носит формальный характер, а выпускники выходят на дороги без необходимых знаний и навыков.