Испытательный срок для водителей предложили ввести в Казахстане

Свой депутатский запрос сенатор Кожаев адресовал премьер-министру Олжасу Бектенову. В нем он привел статистику, согласно которой 96 процентов всех ДТП в стране происходят из-за нарушений ПДД, и одна из главных причин — низкий уровень подготовки водителей.
Кожаев подчеркнул, что сейчас в Казахстане функционируют 374 автошколы, однако их деятельность практически не контролируется. В ряде случаев, по его словам, процесс обучения носит формальный характер, а выпускники выходят на дороги без необходимых знаний и навыков.
«Обеспокоенность также вызывают факты систематического нарушения процедуры выдачи водительских удостоверений. В ряде центров отсутствует или находится в неисправном состоянии необходимая техника для сдачи экзаменов — мототранспорт, автобусы, грузовики, а где-то даже нет автодромов», — отметил Кожаев.
В связи с этим сенатор предложил ввести государственный контроль за учебными организациями по подготовке водителей. Обновить учебные программы автошкол с акцентом на безопасность и культуру вождения. А также «пересмотреть порядок сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения, включая введение испытательного срока для новых водителей».
Кроме того, Кожаев предложил обеспечить строительство разноуровневых пешеходных переходов, освещение тротуаров населенных пунктов, через которые проходят республиканские дороги, и рассмотреть вопрос о проверке правильности установления дорожных знаков и нанесения дорожной разметки на местных республиканских дорогах.
Также Кожаев подчеркнул, что необходимо обеспечить предрейсовые медосмотры водителей такси и автобусов, внедрить GPS-контроль скорости и тахографы для мониторинга их режима работы. Еще одно предложение — создать цифровой реестр водителей такси с возможностью исключения нарушителей за систематические нарушения ПДД.