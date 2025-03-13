Проблема обращения с ТКО на севере Красноярского края остается нерешенной

На заседании с докладом выступил министр экологии края Владимир Часовитин. Он сообщил, что региональный оператор работает только в Дудинке и Норильске, в то время как в 251 труднодоступном населенном пункте с населением 62 тысячи человек проблема остается нерешенной. Планируется строительство экотехнопарка в Норильске, а в малых селах — создание площадок временного накопления отходов. Однако отсутствие соответствующих техническим требованиям автозимников мешает транспортировке мусора, и депутаты предложили развивать сеть перегрузочных станций. В 2026 запланированы проектирование и строительство перегрузочной станции ТКО в п. Мотыгино, которая может стать образцом для тиражирования по краю.