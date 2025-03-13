Проблема обращения с ТКО на севере Красноярского края остается нерешенной

На заседании с докладом выступил министр экологии края Владимир Часовитин. Он сообщил, что региональный оператор работает только в Дудинке и Норильске, в то время как в 251 труднодоступном населенном пункте с населением 62 тысячи человек проблема остается нерешенной. Планируется строительство экотехнопарка в Норильске, а в малых селах — создание площадок временного накопления отходов. Однако отсутствие соответствующих техническим требованиям автозимников мешает транспортировке мусора, и депутаты предложили развивать сеть перегрузочных станций. В 2026 запланированы проектирование и строительство перегрузочной станции ТКО в п. Мотыгино, которая может стать образцом для тиражирования по краю.
В ходе обсуждения были подняты вопросы раздельного сбора отходов, переработки вторсырья и работы оператора в Снежногорске, где до сих пор не решена проблема со свалкой. Для решения проблемы была создана площадка для хранения ТКО, куплена техника, в частности, мусоросжигающая установка. Но региональный оператор уклоняется от выполнения этих работ. По мнению председателя северного комитета Людмилы Магомедовой, отсутствие стратегии и конкретных действий со стороны оператора можно расценивать как халатность.
Депутат Елена Пензина отметила, что министерству экологии нужно объединиться с другими ведомствами в разработке программы по поддержке переработчиков вторсырья. Напомним, что, согласно Указу Президента РФ о национальных целях до 2036 года, все отходы должны сортироваться, до 25% отходов — использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов.
В свою очередь Владимир Чернышенко предложил приобретать и шире использовать мусоросжигающие установки в отдаленных территориях.
Председатель комитета Виталий Дроздов отметил: «Прозвучало много информации, но мало конкретики. Предлагаем министерству в течение месяца разработать дорожную карту с конкретными мерами по Арктической зоне края. Если нужно наше содействие по внесению изменений в какие-то федеральные нормативные документы, вносите конкретные предложения, и мы направим их в Государственную Думу».
Кроме того, депутаты предложат природоохранной прокуратуре проверить работу регионального оператора по обращению с ТКО в Арктической зоне края. Виталий Дроздов подчеркнул, что оператор должен искать возможности оказать услуги жителям Севера, а не искать отговорки.