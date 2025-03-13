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Как менялась численность населения Узбекистана за 100 лет

По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 37,5 миллиона человек. Как изменилось население Узбекистана за последние 100 лет?

Источник: Getty Images via Unsplash

По данным Национального комитета по статистике, на 1 января 2025 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 37,5 млн человек.

Численность постоянного населения Республики Узбекистан в разрезе лет (по состоянию на 1 января):

  • 1920 год — 4,4 млн человек.
  • 1930 год — 4,9 млн человек.
  • 1940 год — 6,6 млн человек.
  • 1950 год — 6,2 млн человек.
  • 1960 год — 8,4 млн человек.
  • 1970 год — 11,8 млн человек.
  • 1980 год — 15,8 млн человек.
  • 1990 год — 20,2 млн человек.
  • 2000 год — 24,5 млн человек.
  • 2010 год — 28,0 млн человек.
  • 2020 год — 33,9 млн человек.
  • 2025 год — 37,5 млн человек.

Отмечается, что на 1 января 1991 года наибольшее количество постоянных жителей Узбекистана проживало на территории Ферганской области. На тот момент население региона составляло 2,2 миллиона человек. По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянных жителей Ферганской области превысила 4,1 миллиона человек. Но этот показатель занимает второе место среди регионов.

Наибольшее количество постоянных жителей среди регионов насчитывается в Самаркандской области. В регионе проживает около 4,3 миллиона человек.