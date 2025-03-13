Как менялась численность населения Узбекистана за 100 лет

Отмечается, что на 1 января 1991 года наибольшее количество постоянных жителей Узбекистана проживало на территории Ферганской области. На тот момент население региона составляло 2,2 миллиона человек. По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянных жителей Ферганской области превысила 4,1 миллиона человек. Но этот показатель занимает второе место среди регионов.