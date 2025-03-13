СК: в анализах погибших детей из Красной Сопки есть только инсектициды

В Следственном комитете опровергли, что в анализах отравившихся детей из Красной Сопки нашли смесь отравляющих компонентов.
«В крови и органах детей обнаружены исключительно компоненты инсектицидного средства и вещества, входящие в состав медицинских препаратов, которыми оказывалась медпомощь. Посторонних веществ не обнаружено», — рассказала представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Напомним, о смеси из семи отравляющих веществ заявил на программе «Пусть говорят» разработчик рецептуры дихлофоса в советское время Сергей Сохранный. По его версии, отравить семью Виноградовых могла старшая дочь. Но хитро перемешать препараты, чтобы была непонятна симптоматика и причины гибели, ребенок, уточнил химик, не способен.
В данный момент главный подозреваемый в гибели четверых детей от ядовитого вещества — их отец. Он перед тем, как все себя почувствовали плохо, травил в доме тараканов. Как считают следователи, дихлофос он использовал без соблюдения инструкции. А его следы эксперты нашли в телах детей.