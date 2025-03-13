СК: в анализах погибших детей из Красной Сопки есть только инсектициды

В данный момент главный подозреваемый в гибели четверых детей от ядовитого вещества — их отец. Он перед тем, как все себя почувствовали плохо, травил в доме тараканов. Как считают следователи, дихлофос он использовал без соблюдения инструкции. А его следы эксперты нашли в телах детей.