Жители Красноярского края потратили 72 миллиарда рублей на покупки за месяц

В январе 2025 года оборот розничной торговли в Красноярском крае достиг 71,9 миллиарда рублей — это на шесть миллиардов больше, чем в аналогичном месяце 2024-го. Как сообщили аналитики Красноярскстата, только на продукты питания, напитки и табак пришлось 34,8 миллиарда рублей.