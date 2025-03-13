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Жители Красноярского края потратили 72 миллиарда рублей на покупки за месяц

Такой информацией поделились аналитики Красноярскстата.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2025 года оборот розничной торговли в Красноярском крае достиг 71,9 миллиарда рублей — это на шесть миллиардов больше, чем в аналогичном месяце 2024-го. Как сообщили аналитики Красноярскстата, только на продукты питания, напитки и табак пришлось 34,8 миллиарда рублей.

В кафе и ресторанах жители нашего региона потратили 5,4 миллиарда (оборот увеличился на 2,4%), а на непродовольственные товары — 37,1 миллиарда (оборот снизился на 0,8%).

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