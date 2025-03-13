Новые правила призыва планируют применить в Ростовской области весной 2025 года

В 2025 году правила весеннего призыва в Ростовской области могут измениться с учетом ранее принятого федерального закона с обновленными требованиями к возрасту новобранцев.
Верхнюю границу призывного возраста повысили с 2024 года. После этого возрастные границы для срочников были определены в пределах от 18 до 30 лет, а не до 27 лет, как было раньше.
Напомним, также с 1 ноября 2024 года на Дону должен был заработать Единый реестр воинского учета, при использовании которого возможна отправка электронных повесток. В осенний призыв прошлого года система не использовалась, будет ли она работать этой весной, пока неизвестно.
Ранее военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров пояснил, что сформированный реестр поможет гражданам, состоящим на воинском учете, своевременно вносить данные о своем месте работы, месте жительства, состоянии здоровья и семейном положений. Кроме того, с помощью новой программы становиться на учет можно будет без посещения военкомата.