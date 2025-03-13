Пионерский начали обрабатывать от клещей, химию прыскают в парках

В курортном Пионерском с четверга, 13 марта, начали обработку общественных территорий и популярных мест отдыха от клещей. Акарицидная обработка продлится несколько дней. Как сообщает администрация муниципалитета, опрыскивать будут парк «Карася», парковый комплекс «Сосновый бор», Центральный парк, скейт-площадку, площадку для дрессировки собак, кладбище, велодорожки, спортивные площадки, прочие места.