Из-за крупной коммунальной аварии в Петербурге перекрыли часть улицы Лопатина

Из-за коммунальной аварии у петербуржцев, проживающих в квартале, ограниченном проспектом Солидарности и улицами Подвойского и Коллонтай, а также у абонентов ЖК «Новый Оккервиль» (Кудрово) может наблюдаться пониженное давление холодной воды. Для проведения работ временно перекрыли движение на Лопатина — от Коллонтай до Подвойского.