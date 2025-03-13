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Из-за крупной коммунальной аварии в Петербурге перекрыли часть улицы Лопатина

Крупная коммунальная авария произошла сегодня на улице Подвойского в Северной столице.

Воды хлынула на проезжую часть — местами машины вынуждены «плыть».

«Специалисты Водоканала выявили технологическое нарушение на железобетонном водоводе диаметром 1200 миллиметров. Сейчас бригады откачивают воду, после этого будут локализовать вытекания», — пояснили на предприятии.

Из-за коммунальной аварии у петербуржцев, проживающих в квартале, ограниченном проспектом Солидарности и улицами Подвойского и Коллонтай, а также у абонентов ЖК «Новый Оккервиль» (Кудрово) может наблюдаться пониженное давление холодной воды. Для проведения работ временно перекрыли движение на Лопатина — от Коллонтай до Подвойского.