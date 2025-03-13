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Рассказываем, почему введут ограничение движения по Култукской в Иркутске до 1 июня 2025

Движение транспорта ограничат по улице Култукской в Иркутске до 1 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ограничение движения по Култукской в Иркутске до 1 июня 2025 вводится из-за строительства тепловой сети от тепловой магистрали по улице Баррикад до ТК-23Д-25 с устройством НПС «Ядринцева». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Ограничение движения по Култукской в Иркутске до 1 июня 2025.

— С 8:00 3 апреля будет закрыт проезд по улице Култукской на участке от дома № 100 до дома на Ипподромной, 190, — уточнили в администрации.

В связи с тем, что вводят ограничение движения по Култукской в Иркутске до 1 июня 2025, водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что схему движения транспорта изменили в предместье Марата в Иркутске.