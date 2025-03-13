Рассказываем, почему введут ограничение движения по Култукской в Иркутске до 1 июня 2025

Ограничение движения по Култукской в Иркутске до 1 июня 2025 вводится из-за строительства тепловой сети от тепловой магистрали по улице Баррикад до ТК-23Д-25 с устройством НПС «Ядринцева». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.