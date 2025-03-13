В Караидельском районе Башкирии закрыли ледовую переправу через реку Уфу

В Башкирии из-за потепления стали закрывать ледовые переправы. Так, с 15:00 сегодняшнего дня будет закрыто движение через реку Уфу между селами Караидель и Абызово, сообщает районная администрация.
— Из-за устойчивого повышения температуры, истончения ледяного покрова, образования трещин и промоин на проезжей части было принято решение работу переправы прекратить с сегодняшнего дня, — говорится в сообщении муниципалитета.
Водителей просят заранее продумать маршрут, чтобы он не пролегал через переправу. Также на период ее закрытия будет организовано автобусное движение.
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