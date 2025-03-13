Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Караидельском районе Башкирии закрыли ледовую переправу через реку Уфу

Переправа между селами Караидель и Абызово перестанет работать с 13 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за потепления стали закрывать ледовые переправы. Так, с 15:00 сегодняшнего дня будет закрыто движение через реку Уфу между селами Караидель и Абызово, сообщает районная администрация.

— Из-за устойчивого повышения температуры, истончения ледяного покрова, образования трещин и промоин на проезжей части было принято решение работу переправы прекратить с сегодняшнего дня, — говорится в сообщении муниципалитета.

Водителей просят заранее продумать маршрут, чтобы он не пролегал через переправу. Также на период ее закрытия будет организовано автобусное движение.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.