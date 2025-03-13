Кто в Крыму может получить сертификат на средства реабилитации

«С этого года жители полуострова могут получать технические средства реабилитации за счет бюджета двумя основными способами — в натуральном виде через государственную закупку в Отделении СФР по Республике Крым и с помощью электронного сертификата», — пояснили в Отделении СФР по республике Крым.
Также с 1 января 2025 года изменился порядок подачи заявлений о замене технических средств реабилитации. Теперь документы можно подавать за 60 дней до окончания срока эксплуатации текущего изделия или за 60 дней до исчерпания выделенного объема средств на обеспечение техническими средствами реабилитации, а не по истечении сроков их пользования, как было раньше, добавили в региональном отделении.
При заказе изделия в натуральной форме срок выдачи будет зависеть от госконтракта. Если он заключен, обеспечение займет от 7 до 15 дней.
По электронному сертификату техническое средство реабилитации можно получить быстрее. Сейчас на оформление уходит до 10 дней, а срок действия — 12 месяцев (на средства ежедневного ухода — 6 месяцев), но не больше срока, указанного для проведения реабилитации.
Оформить сертификат можно, подав заявление на Госуслугах, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым. В одном заявлении на сертификат можно указать все нужные виды изделий. На каждый вид будет открыт отдельный сертификат, привязанный к карте «МИР».
За прошлый год больше 454 тысяч крымчан с инвалидностью получили технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов. На обеспечение этих целей республиканское Отделение СФР направило свыше 767 миллионов рублей.