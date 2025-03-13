Кто в Крыму может получить сертификат на средства реабилитации

Также с 1 января 2025 года изменился порядок подачи заявлений о замене технических средств реабилитации. Теперь документы можно подавать за 60 дней до окончания срока эксплуатации текущего изделия или за 60 дней до исчерпания выделенного объема средств на обеспечение техническими средствами реабилитации, а не по истечении сроков их пользования, как было раньше, добавили в региональном отделении.