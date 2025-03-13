В Минске за сутки температура упадет на 15 градусов, а циклон с Польши принесет в Беларусь холод и мокрый снег

Белгидромет предупредил об ухудшении погодных условий с 14 марта. 14 марта, в пятницу, влияние на погоду в Беларуси окажет циклон, смещающийся с Польши через Беларусь на северо-запад европейской части России. На территорию Беларуси начнет поступать холодный воздух с севера Европы. Будет облачно, во многих районах прогнозируются осадки, ночью местами они ожидаются сильные в виде дождя и мокрого снега. Как следствие — не исключена гололедица на дорогах. Ветер сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от −2 градуса по западу до +11 градусов по юго-востоку страны, максимальная днем от +2 градусов до +9 градусов, по юго-востоку чуть теплее.