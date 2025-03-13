В Минске за сутки температура упадет на 15 градусов, а циклон с Польши принесет в Беларусь холод и мокрый снег

В Беларуси 14 марта резко похолодает. Судя по информации сайта pogoda.by, а это погодный сайт Белгидромета, в Минске за сутки (с вечера 13 марта до вечера 14 марта) температура упадет на 15 градусов. Если вечером 13 марта еще +15, то вечером 14 марта — уже около 0. Ночью с 14 на 15 марта в Минске прогнозируется минусовая температура воздуха.
Белгидромет предупредил об ухудшении погодных условий с 14 марта. 14 марта, в пятницу, влияние на погоду в Беларуси окажет циклон, смещающийся с Польши через Беларусь на северо-запад европейской части России. На территорию Беларуси начнет поступать холодный воздух с севера Европы. Будет облачно, во многих районах прогнозируются осадки, ночью местами они ожидаются сильные в виде дождя и мокрого снега. Как следствие — не исключена гололедица на дорогах. Ветер сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от −2 градуса по западу до +11 градусов по юго-востоку страны, максимальная днем от +2 градусов до +9 градусов, по юго-востоку чуть теплее.
15 марта большая часть Беларуси окажется в области повышенного атмосферного давления. Влияние фронтов будет распространяться лишь на южные и юго-восточные районы Беларуси, где все еще возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. На остальной части страны облачно с прояснениями и в основном без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Холодный ветер. Температура воздуха минимальная ночью от 0 до −7 градусов, максимальная днем будет колебаться в разных частях страны от +1 до +7 градусов.
Мы писали, что Минтруда объяснило, что важнее при выходе на пенсию в Беларуси в 2025 — 20 лет страхового стажа или от 20 до 45 лет общего стажа (здесь все подробности). А еще белорусский невролог назвал препятствующую сбросу веса болезнь, которую считают несерьезной: «Чем больше голодает, тем больше полнеет» (подробности здесь).