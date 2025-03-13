В Буинском районе закрыли два моста через Свиягу из-за подъема уровня воды

В Буинском районе закрыли два низководных моста через Свиягу из-за подъема уровня воды. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.
Один из мостов расположен на автодороге Вольный Стан-Кият-Яшевка. Объезд для водителей организовали по существующей сети автомобильных дорог общего пользования. Второе временное ограничение касается моста на автомобильной дороге регионального значения «Казань-Ульяновск» — Черки Кильдуразы. Эти меры будут действовать до окончания паводка.
Напомним, в Татарстане утвержден противопаводковый план мероприятий на 2025 год. Соответствующий документ подписал глава республиканского правительства Алексей Песошин.