ЕАБР: белорусская экономика сохраняет высокие темпы роста

Итоги 2024 года
«Белорусская экономика сохранила высокие темпы роста благодаря сильной динамике в промышленности, строительстве и торговле. Внутренний спрос остается ключевым драйвером экономической активности», — отметили в ЕАБР.
Экономика Беларуси в 2024 году выросла на 4% после 3,9% в 2023-м. Ключевой драйвер — промышленность, динамика в которой (плюс 5,4%) обеспечила около 1,4 процентного пункта прироста ВВП. Высокий спрос со стороны России — основной фактор увеличения выпуска продукции белорусской промышленности. Значимую роль в расширении экономической активности сыграли торговля и строительство, обеспечив около 0,8 и 0,5 процентного пункта прироста ВВП соответственно. Восстановился рост в ИТ: добавленная стоимость в секторе информации и связи повысилась на 1,8%.
«Инвестиционная активность продолжила расширяться. Росту капитальных вложений способствовали меры правительства: снижение налогов на ввозимое оборудование, совершенствование инвестиционного законодательства. Инвестиции в основной капитал в 2024 году выросли на 8%. Предприятия активно инвестировали собственные средства и привлекали кредиты для расширения производства», — обратили внимание в ЕАБР.
Реальная заработная плата в 2024 году выросла на 13% после роста на 11,6% в 2023-м. Уровень безработицы за 2024 год снизился на 0,5 процентного пункта до 3% — исторически минимального значения.
Инфляция в декабре 2024 года замедлилась до 5,2% — с 5,8% в декабре 2023-го (при цели Национального банка не выше 6%). «Благодаря умеренному росту цен на протяжении 2023−2024 годов инфляционные ожидания населения снизились, что будет способствовать дальнейшему процессу дезинфляции в текущем году», — отметили в ЕАБР.
Начало 2025 года
«ВВП Беларуси в январе 2025 года вырос на 3,7% преимущественно за счет секторов, ориентированных на потребительский спрос и строительство. Инфляция находится вблизи целевого уровня Национального банка», — подчеркнули в ЕАБР. Розничный товарооборот в январе вырос на 12,2%, объем подрядных работ — на 10,3%.
В начале 2025 года сохраняется рост заработных плат. В январе зарплаты выросли на 13,5%, это связано с повышением базовой ставки оплаты труда и увеличением надбавок для отдельных категорий бюджетных работников. С учетом предстоящего повышения оплаты труда в бюджетном секторе аналитики ЕАБР ожидают дальнейшего роста заработных плат.
Золотовалютные резервы Беларуси достигли пятилетнего максимума и продолжили рост, увеличившись на $795,1 млн в 2024 году и достигнув $8,9 млрд на начало 2025-го. Основным фактором стало удорожание золота — его цена выросла на 25,5% за прошлый год. В январе 2025 года положительная динамика сохранилась — резервы увеличились еще на $410,6 млн, достигнув $9,3 млрд. Это максимальный уровень за последние пять лет.
Как отмечается в обзоре, несмотря на глобальные вызовы, экономики региона операций ЕАБР в начале 2025 года демонстрируют уверенный рост, опираясь на внутренний спрос, инвестиционную активность и развитие ключевых отраслей. По итогам 2024 года совокупный ВВП стран — участниц банка вырос на 4,3%, сохранив рекордный уровень прошлого года.