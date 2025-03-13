ЕАБР: белорусская экономика сохраняет высокие темпы роста

Золотовалютные резервы Беларуси достигли пятилетнего максимума и продолжили рост, увеличившись на $795,1 млн в 2024 году и достигнув $8,9 млрд на начало 2025-го. Основным фактором стало удорожание золота — его цена выросла на 25,5% за прошлый год. В январе 2025 года положительная динамика сохранилась — резервы увеличились еще на $410,6 млн, достигнув $9,3 млрд. Это максимальный уровень за последние пять лет.