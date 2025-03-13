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Иркутяне пожаловались главе СКР Бастрыкину на агрессивных бродячих собак

В микрорайоне Топкинский Иркутска местные жители боятся выходить на улицу из большого количества агрессивных бродячих собак.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске бродячие собаки нападают на местных жителей. Делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр Следственного комитета.

В информационный центр поступило сообщение о том, что в микрорайоне Топкинский в Иркутске длительное время на улицах обитает большое количество бродячих собак. Мер по их отлову не принимается. А собаки проявляют агрессию по отношению к местным жителям, в том числе детям. Одна из собак укусила мальчика за лицо.

Многочисленные обращения граждан в администрацию результатов не принесли.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и полученных результатах. Исполнение поставлено на контроль.

Ранее у иркутянина, державшего дома 18 собак, изъяли всех животных. На него поступали жалобы соседей.