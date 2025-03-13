Иркутяне пожаловались главе СКР Бастрыкину на агрессивных бродячих собак

В Иркутске бродячие собаки нападают на местных жителей. Делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр Следственного комитета.
В информационный центр поступило сообщение о том, что в микрорайоне Топкинский в Иркутске длительное время на улицах обитает большое количество бродячих собак. Мер по их отлову не принимается. А собаки проявляют агрессию по отношению к местным жителям, в том числе детям. Одна из собак укусила мальчика за лицо.
Многочисленные обращения граждан в администрацию результатов не принесли.
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и полученных результатах. Исполнение поставлено на контроль.
Ранее у иркутянина, державшего дома 18 собак, изъяли всех животных. На него поступали жалобы соседей.