Иркутяне пожаловались главе СКР Бастрыкину на агрессивных бродячих собак

В информационный центр поступило сообщение о том, что в микрорайоне Топкинский в Иркутске длительное время на улицах обитает большое количество бродячих собак. Мер по их отлову не принимается. А собаки проявляют агрессию по отношению к местным жителям, в том числе детям. Одна из собак укусила мальчика за лицо.