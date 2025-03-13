В ПИМУ продолжается учебный процесс, несмотря на обыски

В Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) учебный процесс продолжается в обычном режиме. Об этом корреспондент ИА «Время Н» сообщает с места событий.
Напомним, утром 13 марта в здании ПИМУ силовики провели обыски.
«В интересах дела не можем разглашать все подробности», — заявила корреспонденту ИА «Время Н» руководитель управления по связям с общественностью и маркетингу ПИМУ Елена Сенченкова.
Журналистов пока не пускают на территорию университета, а студенты говорят, что ничего не знают о происходящем.
Как сообщалось ранее, руководителей нижегородских вузов задерживают одного за другим.