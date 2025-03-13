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Движение по Белинке в районе ТЦ «Небо» ограничили из-за ремонта

Движение на участке улицы Белинского в районе ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде ограничили с 10 марта.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как рассказали в городском «Центре организации дорожного движения», речь идет об отрезке улицы от площади Лядова до улицы Кулибина. Также частично перекрыта и улица Кулибина, в районе перекрестка с Белинского. Все ограничения связаны с ремонтными работами и продлятся до окончания ремонта. Отмечается, что водители могут проехать с Белинки на улицу Пушкина по трамвайным путям попутного направления.

Кроме того, объезд возможен по площади Лядова и улице Крупской либо по улицам Тимирязева и Пушкина.

Ранее сообщалось, что число дорог, которые будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2025 году, увеличили.