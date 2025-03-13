Движение по Белинке в районе ТЦ «Небо» ограничили из-за ремонта

Как рассказали в городском «Центре организации дорожного движения», речь идет об отрезке улицы от площади Лядова до улицы Кулибина. Также частично перекрыта и улица Кулибина, в районе перекрестка с Белинского. Все ограничения связаны с ремонтными работами и продлятся до окончания ремонта. Отмечается, что водители могут проехать с Белинки на улицу Пушкина по трамвайным путям попутного направления.