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В Калининградскую область не пустили турецкие томаты, заражённые южноамериканской молью

Продукцию отправили на обеззараживание.

Источник: Reuters

В Калининградскую область не пустили турецкие томаты, которые оказались заражены южноамериканской молью. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор в четверг, 13 марта.

«На складе временного хранения ООО СВХ “Сириус” в ходе карантинного фитосанитарного контроля двух партий томатов свежих (15 т) из Турции выявлен карантинный вредный организм. Наличие гусеницы вредителя в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторными заключениями. Продукция следовала в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных национальной организацией по карантину и защите растений Турции», — говорится в сообщении.

Выпуск зараженных томатов запрещён. Подкарантинную продукцию отправили на обеззараживание.

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick)) поражает овощные культуры закрытого и открытого грунта семейства паслёновых. Гибель урожая может достигать 100%. Родиной южноамериканской томатной моли является Центральная Америка, откуда вредитель активно распространился на территорию Южной Америки, в Европу и страны Средиземноморья. Распространяется с рассадой и плодами, встречается в продукции во всех фазах своего развития.

В Калининградскую область из «большой России» пытались привезти заражённые западным трипсом цветы.