Академик Камалов назвал здоровый сон первой линией защиты организма от инфекций

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Соблюдение здорового режима сна обеспечивает первую линию защиты иммунной системы от инфекций. Особенно важно не забывать об этом в сезон гриппа и простуды, заявил академик РАН Армаис Камалов, директор Университетской клиники Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова.
«Сейчас время инфекций, которые поражают очень многих. Многие болеют. Но мало кто представляет, что первой линией защиты нашей иммунной системы как раз является здоровый сон. Поэтому, конечно же, надо относиться с глубоким пониманием к тем патологическим процессам, которые происходят в организме на фоне нарушений сна», — сказал Камалов, приветствуя участников международного форума «Сон-2025».
XII международный научно-практический форум «Сон-2025» проходит 13−15 марта в Медицинском научно-образовательном институте МГУ. Это главное ежегодное событие Национального сомнологического общества, на котором обсуждаются вопросы исследований, диагностики и лечения нарушений сна. Ожидается, что в нем примут участие более 1 тыс. специалистов — ученых, врачей и представителей бизнеса.