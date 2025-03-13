Академик Камалов назвал здоровый сон первой линией защиты организма от инфекций

«Сейчас время инфекций, которые поражают очень многих. Многие болеют. Но мало кто представляет, что первой линией защиты нашей иммунной системы как раз является здоровый сон. Поэтому, конечно же, надо относиться с глубоким пониманием к тем патологическим процессам, которые происходят в организме на фоне нарушений сна», — сказал Камалов, приветствуя участников международного форума «Сон-2025».