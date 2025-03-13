В Приморье взят под стражу обвиняемый во взятке инспектор ГАИ

Напомним, в Приморье суд отправил под стражу 37-летнего инспектора ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Уссурийску, обвиняемого в получении взятки. По данным следствия, в августе 2023 года сотрудник полиции получил 30 тысяч рублей за освобождение водителя от административной ответственности за оставление места ДТП и управление транспортным средством без прав.