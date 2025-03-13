В Приморье взят под стражу обвиняемый во взятке инспектор ГАИ

В Приморье прокуратура Надеждинского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 41-летнего сотрудника ГИБДД по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие»), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По данным следствия, в феврале — марте 2024 года инспектор получил взятку частями: 20 000 рублей и 10 000 рублей безналичным способом. Взамен он не направил водителя на медицинское освидетельствование и освободил его от административной ответственности.
Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.
Напомним, в Приморье суд отправил под стражу 37-летнего инспектора ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Уссурийску, обвиняемого в получении взятки. По данным следствия, в августе 2023 года сотрудник полиции получил 30 тысяч рублей за освобождение водителя от административной ответственности за оставление места ДТП и управление транспортным средством без прав.