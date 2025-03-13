В Хабаровске вновь прозвучит мощный «Рок над Амуром»

В Хабаровске уже в пятый раз пройдет всероссийский фестиваль «Рок над Амуром». 23 августа 2025 года площадка у Арены «Ерофей» снова станет центром притяжения для всех поклонников живой музыки, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.