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В Хабаровске вновь прозвучит мощный «Рок над Амуром»

Фестиваль пройдет 23 августа и объединит легенд и молодых звезд.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске уже в пятый раз пройдет всероссийский фестиваль «Рок над Амуром». 23 августа 2025 года площадка у Арены «Ерофей» снова станет центром притяжения для всех поклонников живой музыки, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Концертный марафон соберет на одной сцене известных рок-исполнителей и перспективные дальневосточные коллективы.

Хедлайнерами фестиваля станут Вадим Самойлов («Агата Кристи»), группа «7Б» и «The Starkillers». Также выступят победители прошлых лет и три новых коллектива, отобранных на конкурсе.

Вход для зрителей традиционно бесплатный.

Прием заявок на участие стартует 15 марта. Три лучшие группы получат шанс записать собственный мини-альбом.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Хабаровского края, который не только сохраняет, но и укрепляет статус региона как культурного, научного и промышленного центра Дальнего Востока.