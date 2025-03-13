В Хабаровске вновь прозвучит мощный «Рок над Амуром»

В Хабаровске уже в пятый раз пройдет всероссийский фестиваль «Рок над Амуром». 23 августа 2025 года площадка у Арены «Ерофей» снова станет центром притяжения для всех поклонников живой музыки, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Концертный марафон соберет на одной сцене известных рок-исполнителей и перспективные дальневосточные коллективы.
Хедлайнерами фестиваля станут Вадим Самойлов («Агата Кристи»), группа «7Б» и «The Starkillers». Также выступят победители прошлых лет и три новых коллектива, отобранных на конкурсе.
Вход для зрителей традиционно бесплатный.
Прием заявок на участие стартует 15 марта. Три лучшие группы получат шанс записать собственный мини-альбом.
Фестиваль проводится при поддержке правительства Хабаровского края, который не только сохраняет, но и укрепляет статус региона как культурного, научного и промышленного центра Дальнего Востока.