Названы три способа, с помощью которых можно защитить собак от клещей

— Самое эффективное средство — это таблетки. В основном они импортные, поэтому очень дорогие, их бывает сложно найти, зато они обладают высокой степенью защиты. Также это не самый надежный способ введения лекарственных средств, потому что может получиться, что вечером дали таблетку, а завтра питомца на прогулке вырвало, — сказал Шеляков.