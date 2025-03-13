Названы три способа, с помощью которых можно защитить собак от клещей

Морозы отступают, а значит, в скором времени проснутся различные вредители. В разговоре с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как защитить собак от клещей.
— Самое эффективное средство — это таблетки. В основном они импортные, поэтому очень дорогие, их бывает сложно найти, зато они обладают высокой степенью защиты. Также это не самый надежный способ введения лекарственных средств, потому что может получиться, что вечером дали таблетку, а завтра питомца на прогулке вырвало, — сказал Шеляков.
Еще один способ — это побрызгать тело собаки специальным спреем. Другой — капли на холку. Отметим, что средства нужно наносить на грязную шерсть, иначе снизится их эффективность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутского района страдают от неприятного запаха. А причиной стало то, что на одной из улиц не работает канализационная насосная станция.