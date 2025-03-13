В Омске 14 марта простятся с ветераном журналистики Верой Морозовой

Время церемонии — с 11 до 12 часов. Похороны состоятся на Юго-Восточном кладбище.
Вера Викторовна — выпускник факультета журналистики МГУ, заслуженный работник культуры РФ, долгие годы работала собкором центрального телевидения по Омской области. Она была членом Союза журналистов с 1976 года. Вера Викторовна была известной журналисткой. Её сюжеты в программе «Время» на Центральном телевидении и Первом канале отличались глубоким анализом, честностью и объективностью.
Поскольку Вера Морозова жила одна, Союз журналистов Омской области организовал сбор средств на организацию похорон.