В Омске 14 марта простятся с ветераном журналистики Верой Морозовой

Вера Викторовна — выпускник факультета журналистики МГУ, заслуженный работник культуры РФ, долгие годы работала собкором центрального телевидения по Омской области. Она была членом Союза журналистов с 1976 года. Вера Викторовна была известной журналисткой. Её сюжеты в программе «Время» на Центральном телевидении и Первом канале отличались глубоким анализом, честностью и объективностью.