Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 14 марта простятся с ветераном журналистики Верой Морозовой

Прощание с известной омской журналисткой Верой Морозовой пройдёт 14 марта 2025 года в ритуальном зале на улице Партизанской, 20.

Источник: Freepik

Время церемонии — с 11 до 12 часов. Похороны состоятся на Юго-Восточном кладбище.

Вера Викторовна — выпускник факультета журналистики МГУ, заслуженный работник культуры РФ, долгие годы работала собкором центрального телевидения по Омской области. Она была членом Союза журналистов с 1976 года. Вера Викторовна была известной журналисткой. Её сюжеты в программе «Время» на Центральном телевидении и Первом канале отличались глубоким анализом, честностью и объективностью.

Поскольку Вера Морозова жила одна, Союз журналистов Омской области организовал сбор средств на организацию похорон.