В Самаре изменится расписание движения судов на воздушной подушке с 13 марта

В Самаре местных жителей предупредили об очередном изменении в расписании движения судов на воздушной подушке до Рождествено. Они вступят в силу с 13 марта, об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
— В связи с продолжающейся подвижкой льда на реке Волга СВП работают только в светлое время суток, — отметили в сообщении.
Теперь начало движения из Самары в 06:45, из Рождествено в 07:00. Окончание движение из Самары в 18:45, из Рождествено в 19:00. При этом движением может быть приостановлено из-за ухудшения ледовой обстановке на маршруте. Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями.