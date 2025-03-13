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В Самаре изменится расписание движения судов на воздушной подушке с 13 марта

Самарцев предупредили об изменении движения судов по маршруту «Самара — Рождествено».

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей предупредили об очередном изменении в расписании движения судов на воздушной подушке до Рождествено. Они вступят в силу с 13 марта, об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

— В связи с продолжающейся подвижкой льда на реке Волга СВП работают только в светлое время суток, — отметили в сообщении.

Теперь начало движения из Самары в 06:45, из Рождествено в 07:00. Окончание движение из Самары в 18:45, из Рождествено в 19:00. При этом движением может быть приостановлено из-за ухудшения ледовой обстановке на маршруте. Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями.