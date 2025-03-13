В Самаре изменится расписание движения судов на воздушной подушке с 13 марта

Теперь начало движения из Самары в 06:45, из Рождествено в 07:00. Окончание движение из Самары в 18:45, из Рождествено в 19:00. При этом движением может быть приостановлено из-за ухудшения ледовой обстановке на маршруте. Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями.