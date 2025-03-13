Проект «Книжный поезд» с участием знаменитых российских писателей сделает остановку в Минске 14 марта

В Беларусь 14 марта прибудет необычный «Книжный поезд». Федеральный коммуникационный проект реализуется при поддержке Российского книжного союза, РЖД и фестивального движения «Книжные маяки России».
В 2025 году «Книжный поезд» отправился уже во второе путешествие, которое продлится с 13 по 19 марта. Проект приурочен празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А участие в событии принимают известные писатели Олег Рой, Сергей Лукьяненко, Сергей и Анна Литвиновы, Юрий Поляков и другие авторы.
Уже в самом начале маршрута — 14 марта — «Книжный поезд» приедет в Минск, стартовав накануне из Санкт-Петербурга. Мероприятия с участием более чем 50 российских публицистов и литераторов будут проходить в рамках XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки.
Так, на главной сцене Национального стенда Беларуси выступят участники книжного поезда Олег Рой, Григорий Григорьев, Валерий Попов, Михаил Кураев, Дмитрий Емец, Катя Матюшкина, Ася Лавринович, Валентин Постников и другие. Также резиденты «Книжного поезда» выступят в конференц-зале Выставочного центра. А вечером на главной сцене Национального стенда Беларуси будут подведены итоги работы «Книжного поезда» на Минской международной книжной выставки-ярмарки.
Писатели, впрочем, представят свое творчество не только на самом форуме, но и на иных площадках. Например, в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка пройдет встреча с прозаиком и журналистом Натальей Бакировой. В Белгосуниверситете лекцию прочитает писатель и публицист Алексей Варламов, а в Центральном доме офицеров пройдет встреча с Григорием Григорьевым.
В Минской областной библиотеке имени Александра Пушкина презентацию книги «Путешествие по пушкинской Москве» проведет Анастасия Евдокимова, гендиректор издательства «Кучково поле Музеон». Встреча с писателем Олегом Роем пройдет в библиотеке № 22. В детской библиотеке № 10 белорусской столицы ожидается творческая встреча с писательницей Хеленой Побяржиной. А в детской библиотеке № 6 Минска с маленькими читателями встретиться детский писатель Валентин Постников. Запланированы еще другие встречи и мастер-классы.
НА ЗАМЕТКУ!
Далее «Книжный поезд» отправится по маршруту в Москву (15 марта), Нижний Новгород (16 марта), Казань (17 марта), Ульяновск (18 марта) и Волгоград (19 марта). В каждом из городов, где будет останавливаться «Книжный поезд» будут проходить специальные мероприятия, конкурсы, мастер-классы, круглые столы и т.д. Также будут проводиться 12-часовые Центральные эфиры с прямым включением и записью мероприятий, как в городах-остановках, так и других городах-участниках проекта. Можно будет увидеть интервью «Под стук колес» непосредственно из поезда.