Проект «Книжный поезд» с участием знаменитых российских писателей сделает остановку в Минске 14 марта

Далее «Книжный поезд» отправится по маршруту в Москву (15 марта), Нижний Новгород (16 марта), Казань (17 марта), Ульяновск (18 марта) и Волгоград (19 марта). В каждом из городов, где будет останавливаться «Книжный поезд» будут проходить специальные мероприятия, конкурсы, мастер-классы, круглые столы и т.д. Также будут проводиться 12-часовые Центральные эфиры с прямым включением и записью мероприятий, как в городах-остановках, так и других городах-участниках проекта. Можно будет увидеть интервью «Под стук колес» непосредственно из поезда.