Опрос показал отношение россиян к новым регионам

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Большинство (74%) россиян положительно относятся к вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, 50% россиян гордятся этим событием, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Три четверти (74%) россиян заявили, что положительно относятся к воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с Россией, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Половина (50%) респондентов чувствуют гордость от вхождения новых регионов в состав России, 10% отметили, что испытывают восхищение от этого события.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.