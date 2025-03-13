Новосибирцы выступили против переезда торговцев с Хилокского рынка

Объект расположен между посёлками Верх-Тула и Крупской. Местные жители опасаются, что это решение приведёт к ухудшению экологической обстановки и качества жизни в их населённом пункте.
Протестующие создали петицию на платформе «Госуслуги», требуя не допустить появления на их территории «нового Хилокского гетто». Авторы обращения выражают обеспокоенность тем, что переезд торговцев привлечёт в посёлок большое количество мигрантов из ближнего зарубежья, что, по их мнению, вызовет рост количества мусора, загрязнение и ухудшение санитарной обстановки.
— Граждане ближнего зарубежья начнут заселяться в наш поселок, будет грязь, бесконечный мусор. Требуем не допустить сюда граждан, из-за которых здесь будет не рынок, а свалка! — говорится в тексте петиции.
Местные жители отмечают, что их мнение не учли при принятии решения о переезде рынка. Они считают, что покупатели не будут ездить за продуктами на новую площадку, так как она расположена далеко от города.