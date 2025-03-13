Под Новосибирском строители вернули почти 2 млн за некачественный дом

Местные жители заключили договор купли-продажи с фирмой на приобретение земельного участка и дома. Уже после заезда в дом они заметили, что потолок промерзает, вентиляция не работает, а под подмостком не оказалось гидроизоляционного замка. Компания в добровольном порядке отказалась устранять все дефекты, тогда владельцы пошли в суд.