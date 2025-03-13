Под Новосибирском строители вернули почти 2 млн за некачественный дом

В Бердске строительная компания вернула 1 миллион 648 тысяч рублей за некачественно построенный дом. Двое владельцев обратились с исками в суд. Об этом сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.
Местные жители заключили договор купли-продажи с фирмой на приобретение земельного участка и дома. Уже после заезда в дом они заметили, что потолок промерзает, вентиляция не работает, а под подмостком не оказалось гидроизоляционного замка. Компания в добровольном порядке отказалась устранять все дефекты, тогда владельцы пошли в суд.
Экспертиза показала, что все дефекты возникли из-за ненадлежащего контроля производства строительных работ ещё до передачи покупателям. В результате суд присудил компании возместить владельцам сумму ущерба, пени, а также компенсацию морального вреда на общую сумму в 1 миллион 648 тысяч рублей.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске тариф на капитальный ремонт в январе вырос на 24%. Он составляет 19,29 рубля за квадратный метр.