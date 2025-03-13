«Кошандрик атаковал притаившуюся гадюку, но сам получил укус». Домашний кот сразился со змеей во время прогулки своих хозяев у реки под Витебском

На Витебщине домашнего кота покусала гадюка. Подробнее рассказал портал fishingby.com.
Инцидент произошел 11 марта с витебской семьей во время отдыха на даче, которая находится под Витебском. Молодые люди с домашним котом Кошандриком приехали на дачу и решили прогуляться у Западной Двины. Во время прогулки кот вдруг бросился под ноги хозяйке и кубарем покатился вниз по склону. Супругов озадачило такое поведение домашнего любимца, но уже через пару секунд они поняли, что кот атаковал притаившуюся змею. Так, Кошандрик спас свою хозяйку от возможного ядовитого укуса, но пострадал сам.
Какое-то время кот не отходил от змеи внизу склона, не давая ей возможность для маневра, пока хозяин аккуратно не забрал кота. А к вечеру на даче выяснилось, что на щеке у кота образовалась довольно большая гематома.
В ветеринарной клинике хозяев по телефону успокоили, что коты довольно легко переносят укусы ядовитых змей. А для успокоения кота еще свозили в ветклинику.
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