«Кошандрик атаковал притаившуюся гадюку, но сам получил укус». Домашний кот сразился со змеей во время прогулки своих хозяев у реки под Витебском

Инцидент произошел 11 марта с витебской семьей во время отдыха на даче, которая находится под Витебском. Молодые люди с домашним котом Кошандриком приехали на дачу и решили прогуляться у Западной Двины. Во время прогулки кот вдруг бросился под ноги хозяйке и кубарем покатился вниз по склону. Супругов озадачило такое поведение домашнего любимца, но уже через пару секунд они поняли, что кот атаковал притаившуюся змею. Так, Кошандрик спас свою хозяйку от возможного ядовитого укуса, но пострадал сам.