На стройке Краснодара полиция задержала более 40 мигрантов

Полиция Краснодара провела рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. На одной из строек Краснодара нашли более 40 мигрантов, их доставили в участок и проверили документы — они были не у всех.
«В окружной отдел полиции доставили 41 иностранца из Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. К административной ответственности привлечено 17 приезжих. Составлен 21 протокол за нарушение правил въезда в РФ», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Нелегалам за незаконную трудовую деятельность и незаконное пребывание в России грозят штрафы от двух до пяти тысяч рублей за каждое нарушение. Кроме этого, иностранцев планируют выдворить за пределы России.