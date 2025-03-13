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На стройке Краснодара полиция задержала более 40 мигрантов

Полицейские задержали более 40 мигрантов во время рейда на стройке в Краснодаре.

Источник: соцсети

Полиция Краснодара провела рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. На одной из строек Краснодара нашли более 40 мигрантов, их доставили в участок и проверили документы — они были не у всех.

«В окружной отдел полиции доставили 41 иностранца из Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. К административной ответственности привлечено 17 приезжих. Составлен 21 протокол за нарушение правил въезда в РФ», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Нелегалам за незаконную трудовую деятельность и незаконное пребывание в России грозят штрафы от двух до пяти тысяч рублей за каждое нарушение. Кроме этого, иностранцев планируют выдворить за пределы России.