Кишечная палочка и паразиты: в Находке специалисты проверили качество питьевой воды

Серьезные нарушения в качестве питьевой воды выявили в Находке. Исследование провел Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции». Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональный Россельхознадзор.
Пробы воды брали с 3 по 11 марта 2025 года. Специалисты зафиксировали отклонения от норм по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. В воде были обнаружены различные микроорганизмы, в том числе кишечная палочка, а также паразиты — цисты кишечных простейших, яйца гельминтов.
Кроме того, была отмечена мутность воды, обратили внимание на вкус и запах.
Эти факторы указывают на то, что вода потенциально опасна для людей.
Добавим, что с начала года сотрудники Приморского филиала проверили 635 проб воды. В 53 из них нашли нарушения по 101 показателю. Это свидетельствует о проблемах с качеством водоснабжения в регионе.