Кишечная палочка и паразиты: в Находке специалисты проверили качество питьевой воды

Пробы воды брали с 3 по 11 марта 2025 года. Специалисты зафиксировали отклонения от норм по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. В воде были обнаружены различные микроорганизмы, в том числе кишечная палочка, а также паразиты — цисты кишечных простейших, яйца гельминтов.