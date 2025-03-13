В Ленинградской области дома возле мемориала оказались под угрозой сноса

— Юристы говорят, что у нас идеальнейший пакет документов, но это пока не помогает. Я тоже была уверена, что если нам все согласовали и выделили федеральные деньги, то никаких проблем не будет. А в итоге мы оказались самозастройщиками! Нам говорят, что до начала строительства надо было сделать еще запрос в комитет по сохранению культурного наследия: «Вы же видели, что там памятник!» Но наш дом никак не мешает мемориалу. В этих местах много таких памятников, и почти везде рядом расположен частный сектор, — отмечает местная жительница.