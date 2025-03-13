В Ленинградской области дома возле мемориала оказались под угрозой сноса

«Идеальный пакет».
Ирина Белова, мама двоих детей, с рождения живет в этих краях и очень их любит. Когда у Больших Порогов появились в продаже земельные участки, на семейном совете решили строить здесь дом с использованием материнского капитала.
— Мы купили землю, выяснили, какие документы необходимы, я лично пришла за разрешением в администрацию Свердловского городского поселения. Сотрудник отдела архитектуры спросил, где находится участок, проверил по компьютеру и сказал, что все нормально. Мы запросили информацию из Правил землепользования и застройки, сверились с ЕГРН — нигде не говорилось про охранную зону. Нам выделили средства маткапитала, в 2022 году мы построили небольшой одноэтажный дом, зарегистрировали его. А вскоре узнали, что первому собственнику, кто построился здесь же, предъявлен иск в суд, — рассказывает Ирина.
Поначалу она надеялась, что к их участку претензий не будет: он находится в 230 метрах от мемориала, а в законе для памятников в населенных пунктах установлена стометровая защитная зона с запретом на возведение жилых домов. Но прокуратура направила иски всем собственникам участков, попавших в охранную зону.
— Юристы говорят, что у нас идеальнейший пакет документов, но это пока не помогает. Я тоже была уверена, что если нам все согласовали и выделили федеральные деньги, то никаких проблем не будет. А в итоге мы оказались самозастройщиками! Нам говорят, что до начала строительства надо было сделать еще запрос в комитет по сохранению культурного наследия: «Вы же видели, что там памятник!» Но наш дом никак не мешает мемориалу. В этих местах много таких памятников, и почти везде рядом расположен частный сектор, — отмечает местная жительница.
Семье Марии Крыловой тоже выдали разрешение на строительство и другие документы. Их дом готов, но не зарегистрирован, поскольку к тому времени соседи уже стали получать повестки в суд.
— Среди нас много молодых семей с детьми, которые прописаны в этих домах и постоянно там проживают. Кто-то продал квартиру, чтобы их построить. Люди получили адреса, оформили ипотеки. При этом наши дома не препятствуют обзору памятника — они находятся позади и в стороне от него. А основные видовые точки, с которых можно рассмотреть мемориал, расположены гораздо дальше, — утверждает Мария.
«Границы утверждены».
По словам собственников, претензии к их домам появились с подачи общественницы, которая занимается защитой памятников. Она пожаловалась в комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти на то, что рядом с мемориалом появилась жилая застройка. Ведомство провело проверку и обратилось в прокуратуру.
— Нам поступило обращение от государственного органа о необходимости принятия мер по недопущению изменения исторического облика природного ландшафта памятника «Безымянная высота», — сообщили «РГ» в пресс-службе прокуратуры региона. — В производстве Всеволожского городского суда находятся 11 исковых заявлений городского прокурора с требованиями о сносе объектов капитального строительства, возведенных в границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения.
Собственники заказали проект зон охраны и историко-культурную экспертизу на предмет возможности сохранения жилых домов, но с запретом на новое строительство. Однако профильный комитет выдал отрицательное заключение по проекту и экспертизе.
«Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения “Ансамбль “Зеленый пояс Славы Ленинграда: памятник “Безымянная высота” близ деревни Большие Пороги Свердловского городского поселения Всеволожского района утверждены нормативными актами в 2015 году и подтверждены судебным решением. На момент установления границ охранной зоны капитальных объектов на этой территории не располагалось”, — ответили на запрос “РГ” в комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти.
Поменяли и не сказали.
Как получилось, что людям разрешили строиться в охранной зоне памятника? По мнению юриста Ирины Лебедевой, это результат некомпетентной работы муниципальных органов власти.
— Генпланы Свердловского городского поселения, которые принимались после 2015 года, по факту не вносились в Единый государственный реестр недвижимости. В результате ЕГРН содержал неактуальные сведения. Поэтому во всех выписках не было никаких ограничений и обременений. Надо было вносить необходимые изменения в единственный достоверный источник такой информации для физических лиц — ЕГРН, — отмечает юрист.
При этом охранная зона не была отражена ни в генплане, ни в Правилах землепользования и застройки. Никто не уведомил муниципальное образование, что в 2015 году она увеличена с одного гектара до почти 12 гектаров. А в 2021-м, после приобретения земельных участков в собственность, в ПЗЗ изменили их разрешенное использование, после чего строить дома стало нельзя. Однако собственникам опять же не сообщили об этом и не предложили выкупить участки, как установлено законом, подчеркивает Ирина Лебедева. Есть в этой истории и другие моменты из разряда «поменяли и не сказали».
В результате добросовестные приобретатели участков могут лишиться своей собственности, причем сегодня это далеко не единичный случай в регионе. Суды продолжаются. Между тем по генплану 2024 года территория у «Безымянной высоты», на которой появились жилые дома, относится уже к туристической зоне, а рядом планируется строительство яхт-клуба.
Справка «РГ».
Памятник «Безымянная высота», посвященный воинам-защитникам Ленинграда, был открыт в 1965 году на правом берегу Невы у Ивановских порогов. Он входит в объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Мемориал в память обороны в 1941—1945 гг. “Зеленый пояс Славы Ленинграда”. Памятник представляет собой 20-метровый насыпной холм в форме пирамиды со смотровыми площадками и бронзовыми скульптурами на вершине.