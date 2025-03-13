В Москве за прошедший год отреставрировали 157 исторических зданий

Из федеральных средств в том числе финансировались работы на заводе «Каучук» на улице Плющихе, реставрация особняка Ф. О. Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняка купцов Марковых на улице Каретный Ряд, где в 1903—1920-х проживал режиссер Константин Станиславский. За свой счет власти Москвы вернули исторический облик зданию Кригскомиссариата на Космодамианской набережной (сейчас в нем находится штаб Московского военного округа), отреставрировали колокольни храма во имя святой великомученицы Екатерины Николо-Рогожской старообрядческой общины в доме И. И. Карасева на Бауманской улице. Также реставрационные работы провели в доме Варваринского акционерного общества домовладельцев на улице Остоженке.