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Хозяина для винодельни за полмиллиарда рублей ищут в Ростовской области

В Ростовской области выставили на продажу винодельню с 17-летней историей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставили на продажу винодельню за 500 млн рублей. Нового хозяина для производственной площадки с 17-летней историей ищут через портал с бесплатными объявлениями.

Судя по комментарию продавца, винодельня находится в живописном месте между реками Дон и Сал в Мартыновском районе.

Площадь объекта составляет 100 га. На территории находятся завод в 1118,7 кв. метров, помещения для переработки, хранения, брожения и розлива. Также имеется полный комплект сельхозтехники. На предприятии выращиваются разнообразные сорта винограда, включая красностоп золотовский, цимлянский черный, мерло и каберне-совиньон.

Объявление было опубликовано 17 февраля и к этому моменту собрало 464 просмотра.