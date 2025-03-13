Отмечен существенный вклад кошек в изучение медленного сна

«[Без медленного сна у кошек] тормозились экспрессия гормонов, синтез белка. Тем самым, возникало затруднение в производстве новых белков, которые необходимы для организма. Это не только белки-регуляторы, ферменты, но и другие белки. В течение суток организм человека продуцирует около 10 литров слизи, необходимой для того, чтобы выстилать слизистые оболочки — кишечника, носоглотки и других частей тела. Без нее организм функционировать не может. Большую часть слизи составляет белок лейцин и существенная его часть синтезируется именно во время сна», — отметил он.