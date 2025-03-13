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Гвардии лейтенант Илья Филиппов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Боец был награжден медалью «За храбрость».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Илья Филиппов из Слюдянки героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Боец окончил школу № 4, затем поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. С самого детства хотел стать военным, поэтому уверенно двигался к своей цели. Знакомые и друзья Ильи отмечают, что он был добрым, спортивным, творческим и позитивным человеком.

— Окончив академию, прошел курсы повышения квалификации, был отмечен благодарностью генерала Армии Дальнего Востока как лучший лейтенант. «За ленточку» отправился в 2023 году. За проявленную доблесть, спасение личного состава и техники, был награжден медалью «За храбрость». После контузии и непродолжительного лечения вновь вернулся в строй. Дома, в Слюдянке был в отпуске в сентябре 2024 года, — рассказывают в администрации.

В феврале 2025 вновь хотел уехать в отпуск, только вот не получилось — пришлось заменять раненного командира. Илья Филиппов погиб, когда ему было 24 года. Командир взвода — старший офицер на батарее реактивного артиллерийского дивизиона, гвардии лейтенант, с позывным «Апостол» пал во время выполнения боевой задачи. Прощание с героем пройдет 14 марта, его похоронят на Аллее Героев в пади Талая.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что гвардии ефрейтор Владимир Рыжов из Тулуна погиб в зоне СВО.