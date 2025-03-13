Гвардии лейтенант Илья Филиппов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

В феврале 2025 вновь хотел уехать в отпуск, только вот не получилось — пришлось заменять раненного командира. Илья Филиппов погиб, когда ему было 24 года. Командир взвода — старший офицер на батарее реактивного артиллерийского дивизиона, гвардии лейтенант, с позывным «Апостол» пал во время выполнения боевой задачи. Прощание с героем пройдет 14 марта, его похоронят на Аллее Героев в пади Талая.