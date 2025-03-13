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Суд признал геноцидом преступления нацистов в Северной Осетии

Суд признал преступления нацистов в Северной Осетии геноцидом народов СССР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания удовлетворил заявление прокуратуры региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Северо-Осетинской АССР (в настоящее время: Республика Северная Осетия — Алания) во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.