В Омске стартовал ремонт подземного перехода на Лермонтова

В четверг, 13 марта, подрядчик приступил к ремонтуработы подземного перехода на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Карла Маркса в Омске. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.
До 20 июля строители завершат работы по облицовке стен, ремонта лестничных спусков, устройству аппарелей из гранита, а также установке поручней из нержавеющей стали.
Стоимость контракта составляет более 5 миллионов рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области дорогу от Калачинска до Оконешниково отремонтируют в 2025 году.