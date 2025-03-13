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В Омске стартовал ремонт подземного перехода на Лермонтова

Ремонтные работы продлятся до 20 июля.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 13 марта, подрядчик приступил к ремонтуработы подземного перехода на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Карла Маркса в Омске. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

До 20 июля строители завершат работы по облицовке стен, ремонта лестничных спусков, устройству аппарелей из гранита, а также установке поручней из нержавеющей стали.

Стоимость контракта составляет более 5 миллионов рублей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области дорогу от Калачинска до Оконешниково отремонтируют в 2025 году.