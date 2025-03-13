ГАИ сообщило, что все камеры в Беларуси фиксируют наличие техосмотра

Так, все камеры контроля скорости и мониторинга на белорусских дорогах будут еще параллельно проверять наличие техосмотра у авто. При отсутствии ТО камера автоматически сделает фото и система отправит нарушителю «письмо счастья». За первое нарушение автовладелец получит предупреждение, во второй раз уже будет административная ответственность.