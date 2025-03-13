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ГАИ сообщило, что все камеры в Беларуси фиксируют наличие техосмотра

ГАИ предупредило белорусских водителей, что все камеры проверяют техосмотр.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции сообщили, что все камеры на дорогах Беларуси проверяют наличие техосмотра, пишет av.by.

Так, все камеры контроля скорости и мониторинга на белорусских дорогах будут еще параллельно проверять наличие техосмотра у авто. При отсутствии ТО камера автоматически сделает фото и система отправит нарушителю «письмо счастья». За первое нарушение автовладелец получит предупреждение, во второй раз уже будет административная ответственность.

Штраф составит 0,5 базовой величины (21 белорусского рубля в марте 2025-го). За повторное нарушение в течение года штраф будет уже 2 базовые величины (84 белрубля).

При этом, если камеры в течение суток с 00.00 до 23.59 часов несколько раз зафиксируют у авто отсутствие техосмотра, то к административной ответственности водителя привлекут только один раз.

Ранее ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси.

И не так давно начальник ГАИ озвучил сумму самой крупной взятки гаишнику в Беларуси.

А еще два белоруса выиграли 2,6 миллиона долларов в покерном турнире в Южной Корее.