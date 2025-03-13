ГАИ сообщило, что все камеры в Беларуси фиксируют наличие техосмотра

В Госавтоинспекции сообщили, что все камеры на дорогах Беларуси проверяют наличие техосмотра, пишет av.by.
Так, все камеры контроля скорости и мониторинга на белорусских дорогах будут еще параллельно проверять наличие техосмотра у авто. При отсутствии ТО камера автоматически сделает фото и система отправит нарушителю «письмо счастья». За первое нарушение автовладелец получит предупреждение, во второй раз уже будет административная ответственность.
Штраф составит 0,5 базовой величины (21 белорусского рубля в марте 2025-го). За повторное нарушение в течение года штраф будет уже 2 базовые величины (84 белрубля).
При этом, если камеры в течение суток с 00.00 до 23.59 часов несколько раз зафиксируют у авто отсутствие техосмотра, то к административной ответственности водителя привлекут только один раз.
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