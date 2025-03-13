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Легионер омского «Авангарда» задумался о получении российского паспорта

Канадский нападающий омского хоккейного клуба Джованни Фьоре заявил, что не против получить российский паспорт.

Источник: БЕЛТА

В интервью порталу AllHockey.Ru легионер назвал получение паспорта РФ «неплохой опцией».

«Я по-прежнему не прочь это сделать. Думаю, что это неплохая опция. Конечно, посмотрим, что произойдёт в следующие несколько месяцев. Но я полагаю, что это отличная возможность», — отметил Фьоре на вопрос, что думает о получении российского паспорта.

Хоккеист также отметил, что понемногу занимается русским языком и может попросить воды или заказать кофе, а также немного понимает, что говорят люди. Однако русский язык Фьоре назвал очень тяжелым.

Напомним, Джованни Фьоре перешел в «Авангард» в конце декабря 2024 года в результате обмена с владивостокским «Адмиралом».