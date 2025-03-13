Легионер омского «Авангарда» задумался о получении российского паспорта

«Я по-прежнему не прочь это сделать. Думаю, что это неплохая опция. Конечно, посмотрим, что произойдёт в следующие несколько месяцев. Но я полагаю, что это отличная возможность», — отметил Фьоре на вопрос, что думает о получении российского паспорта.