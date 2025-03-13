Внук известного целителя Боронникова из Прикамья рассказал о его жизни

О смерти Александра Боронникова, известного лекаря из деревни Сычи в Оханском округе, стало известно 9 марта. В соцсетях только за последние 10 лет можно найти сотни комментариев тех, кому он помог, и ещё больше вопросов о том, как к нему попасть. Свидетели рассказывали, что каждые выходные перед его домом собиралась очередь из автомобилей. Сам он при этом практически ничего не рассказывал о себе посетителям и от предложений федеральных телеканалов о съёмках отказывался.