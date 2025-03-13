Внук известного целителя Боронникова из Прикамья рассказал о его жизни

Внук известного «народного целителя» Александра Боронникова, скончавшегося в начале марта в возрасте 85 лет, рассказал perm.aif.ru о жизни своего деда.
О смерти Александра Боронникова, известного лекаря из деревни Сычи в Оханском округе, стало известно 9 марта. В соцсетях только за последние 10 лет можно найти сотни комментариев тех, кому он помог, и ещё больше вопросов о том, как к нему попасть. Свидетели рассказывали, что каждые выходные перед его домом собиралась очередь из автомобилей. Сам он при этом практически ничего не рассказывал о себе посетителям и от предложений федеральных телеканалов о съёмках отказывался.
Perm.aif.ru удалось выяснить, что родился Александр Боронников 12 августа 1939 года, работал заведующим молочно-товарной фермы, а также, по его собственным словам, в наркологической клинике. 22-летний внук лекаря Иван в разговоре с perm.aif.ru отметил, что его дед был «народным целителем» большую часть жизни.
«Когда он переехал в деревню, занялся этим целительством, — рассказал молодой человек perm.aif.ru. — Тогда же он начал заниматься пчёлами — у него своя пасека была. Мёд он продавал по самой низкой цене — у него всегда всё разбирали. Говорили, что очень хороший мёд».
Иван Боронников служит в храме Александра Невского в Оханске, а его отец Владимир (сын Александра Боронникова) — настоятель в этом храме. Молодой человек признаёт, что официальная церковь относится к «народным целителям» отрицательно, и дед его «не вёл церковный образ жизни», хотя и был человеком верующим.
«Мы не можем как-то осуждать Александра Ивановича за его деятельность, так как это его выбор и его жизнь, — сказал perm.aif.ru Иван. — И вообще законы Православной церкви говорят, что нельзя ни в каких случаях осуждать своих родителей».
Подробнее обо всём, что известно о «дедушке из Сычей», — в материале perm.aif.ru: