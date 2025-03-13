В международном аэропорту «Казань» из-за тумана задерживают рейсы

В международном аэропорту «Казань» массово задерживают рейсы. Это связано с неблагоприятными условиями погоды, а именно с сильным туманом. Также в республике с ночи действует предупреждение об опасности атаки БПЛА.
Согласно информации из онлайн-табло, время сдвинуто практически для всех рейсов. Так, задержан вылет самолетов в Волгоград, Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси. Также отложено прибытие девяти ВС. Речь идет о направлениях из Омска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Барнаула, Худжанда, Москвы и Петербурга.
Напомним, казанцам объяснили причины отсутствия рейса в Катар. Как выяснилось, перевозчик не может расширить свои маршруты по России из-за ограничений.