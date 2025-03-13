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В международном аэропорту «Казань» из-за тумана задерживают рейсы

Время прилета и вылета сдвинуто практически для всех направлений.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту «Казань» массово задерживают рейсы. Это связано с неблагоприятными условиями погоды, а именно с сильным туманом. Также в республике с ночи действует предупреждение об опасности атаки БПЛА.

Согласно информации из онлайн-табло, время сдвинуто практически для всех рейсов. Так, задержан вылет самолетов в Волгоград, Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси. Также отложено прибытие девяти ВС. Речь идет о направлениях из Омска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Барнаула, Худжанда, Москвы и Петербурга.

Напомним, казанцам объяснили причины отсутствия рейса в Катар. Как выяснилось, перевозчик не может расширить свои маршруты по России из-за ограничений.