Когда у школьников весенние каникулы в 2025 году в Омске?

Традиционно учебный год делится на четыре части: I четверть — с сентября до конца октября, II четверть — с ноября до Нового года, III четверть — с января до конца марта, IV четверть — с апреля до конца мая. Для школьников, обучающихся по четвертям, весенние каникулы рекомендованы с 22 по 31 марта.