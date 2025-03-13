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Когда у школьников весенние каникулы в 2025 году в Омске?

Даты каникул школы устанавливают сами.

Источник: Freepik

Каникулы — самое долгожданное время в жизни каждого школьника. Особенно после самой длинной, третьей, четверти, которая длится с середины января почти до конца марта. Однако даты каникул в разных школах могут различаться.

Когда весной 2025 года омские школьники уйдут на каникулы — в материале omsk.aif.ru.

Согласно официальному календарю Минпросвещения РФ, весенние каникулы в школах в 2025 году начнутся во второй половине марта и продлятся 8 дней. Однако школы в России сами определяют даты каникул. Зависят они и от системы, по которой работает учебное заведение: четвертичная или триместровая.

Традиционно учебный год делится на четыре части: I четверть — с сентября до конца октября, II четверть — с ноября до Нового года, III четверть — с января до конца марта, IV четверть — с апреля до конца мая. Для школьников, обучающихся по четвертям, весенние каникулы рекомендованы с 22 по 31 марта.

Однако в некоторых омских школах используется относительно новая триместровая (модульная) система обучения. Учебный процесс длится пять недель, после чего следует одна неделя отдыха. Нагрузка распределяется равномерно, и нет «коротких» и «длинных» четвертей.

Школьники, обучающиеся по триместровой системе, смогут отдохнуть только в апреле — с 5 по 13 число.

Кроме каникул, в мае будут праздничные дни, перенесённые с 23 февраля и 8 марта. Учебные заведения не будут работать в следующие даты:

с 1 по 4 мая — в честь дня День труда;

с 8 по 11 мая — на День Победы.

Точные даты начала и окончания весенних каникул можно уточнить в школе, где обучается ребёнок.