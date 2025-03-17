Архитектор Поповский назвал здания в стиле брутализма в Новосибирске

Конечно, изначально брутализм (от слова brut, то есть «сырой») предполагал использование необработанного бетона. Но в советской архитектуре этот подход трансформировался. Можно назвать его советским брутализмом, но, скорее всего, это уже было нечто иное, с другим смысловым наполнением, нежели тот стиль, который зародился в Великобритании.