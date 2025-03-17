Архитектор Поповский назвал здания в стиле брутализма в Новосибирске

Архитектор Игорь Поповский рассказал Om1 Новосибирск, что брутализм возник в 1960-х годах как протестный стиль, связанный с послевоенным периодом и социальными революциями. В СССР этот процесс происходил иначе: советский модернизм постепенно «тяжелел» и приобретал черты брутализма.
Конечно, изначально брутализм (от слова brut, то есть «сырой») предполагал использование необработанного бетона. Но в советской архитектуре этот подход трансформировался. Можно назвать его советским брутализмом, но, скорее всего, это уже было нечто иное, с другим смысловым наполнением, нежели тот стиль, который зародился в Великобритании.
Архитектор подчеркнул, что в Москве и других странах, особенно в Югославии, можно встретить множество объектов, выполненных в бруталистском стиле. В Новосибирске также есть несколько массивных и монументальных зданий. Подробно о них — в материале Om1 Новосибирск.