Больше чем тренер: Зинэтуле Билялетдинову исполнилось 70 лет, а его величие вне возраста

«Саша понимает, куда идет, и знает, как это делать. Надеюсь, что побьет рекорд уже в этом году. Игр еще достаточно. Все в его руках, будем надеяться, что он это сделает. Он человек, который и в молодости проявлял свою любовь и преданность хоккею, с огромным желанием тренировался и играл. По нему и тогда было видно, что он хороший игрок», — признался Билялетдинов.