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Первый из двух республиканских субботников 2025 пройдет 12 апреля

МЖКХ Беларуси сказало, когда пройдет первый республиканский субботник в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Первый из двух республиканских субботников 2025 пройдет 12 апреля. Об этом сообщила заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Надежда Севрук, пишет агентство «Минск-Новости».

По ее словам, в 2025 году планируется провести два республиканских субботника: первый состоится 12 апреля, а второй — 25 октября. Также говорится, что по всей Беларуси запланированы информационные мероприятия, акции. У белорусов будет возможность проявить инициативы, связанные с озеленением дворов, также можно будет оставить заявку на портале «Зеленый двор».

Уточняется, что принять участие в благоустройстве смогут все желающие. Для этого следует обратиться в коммунальную службу по месту жительства.

Тем временем в Минске весной высадят 1,4 миллиона цветов и 170 тысяч деревьев и кустарников.

Кстати, «Минскзеленстрой» сказал про розарий на мосту через Свислочь в Минске.

А еще Арина Соболенко и Ига Свентек устроили словесную пикировку из-за еды и выживания: «Если она тигрица, то будет охотиться в поисках еды».