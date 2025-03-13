Первый из двух республиканских субботников 2025 пройдет 12 апреля

По ее словам, в 2025 году планируется провести два республиканских субботника: первый состоится 12 апреля, а второй — 25 октября. Также говорится, что по всей Беларуси запланированы информационные мероприятия, акции. У белорусов будет возможность проявить инициативы, связанные с озеленением дворов, также можно будет оставить заявку на портале «Зеленый двор».