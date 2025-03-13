В Иркутском госуниверситете обучают операторов беспилотников

Операторов беспилотников готовят в Военном учебном центре имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А. П. Белобородова при Иркутском государственном университете. Как стало известно КП-Иркутск, сейчас стартовал второй набор курсантов. Взвод узнает, как работать со всеми видами дронов, которые используются «за ленточкой».
Главная задача оператора это, конечно, управление беспилотником. Но также специалисты должны разбираться в устройстве дронов, механизмах. Обучение будет проходить в несколько этапов, начнется все с простых тренировок на тренажере, после студенты смогут попробовать себя в реальных полетах, которые будут проходить в полевых условиях.
— Когда оператор управляет дроном, то не может контролировать обстановку вокруг — для этого нужен второй человек. В мирной жизни устройства пригодится при разведке местности, пожаротушении, даже полиция контролирует дороги с помощью дронов, — рассказывает Игорь Румянцев, старший преподаватель ВУЦ при ИГУ.
На обучение у операторов полтора года. Заявление на конкурсный отбор принимают до 5 апреля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что авиационное отделение для тушения лесных пожаров планируют создать на севере Приангарья.