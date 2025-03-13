В Иркутском госуниверситете обучают операторов беспилотников

Главная задача оператора это, конечно, управление беспилотником. Но также специалисты должны разбираться в устройстве дронов, механизмах. Обучение будет проходить в несколько этапов, начнется все с простых тренировок на тренажере, после студенты смогут попробовать себя в реальных полетах, которые будут проходить в полевых условиях.