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На улице Тельмана в Ростове снесут вековой дом

Аварийный дом 1917 года постройки снесут на улице Тельмана в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону запланировали изъять и снести дом на улице Тельмана, 134 (литер Б). Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Площадь земельного участка под объектом составляет 482 кв. метра. Речь идет о здании, находящемся в долевой собственности. В связи с этим перед изъятием проведут оценку и выкуп двух квартир площадью 35,1 и 47,2 кв. метра.

Помещения оценит независимый эксперт, после чего определят суммы компенсаций. Споры относительно выплат будут решаться в судебном порядке.

Судя по открытым источникам, дом на Тельмана, 134 — двухэтажное кирпичное здание 1917 года постройки. Добавим, ранее в Ростове запланировали изъятие векового аварийного дома на Тургеневской, 77 (литеры А, Б, Б1).