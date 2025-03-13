На улице Тельмана в Ростове снесут вековой дом

Власти Ростова-на-Дону запланировали изъять и снести дом на улице Тельмана, 134 (литер Б). Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Площадь земельного участка под объектом составляет 482 кв. метра. Речь идет о здании, находящемся в долевой собственности. В связи с этим перед изъятием проведут оценку и выкуп двух квартир площадью 35,1 и 47,2 кв. метра.
Помещения оценит независимый эксперт, после чего определят суммы компенсаций. Споры относительно выплат будут решаться в судебном порядке.
Судя по открытым источникам, дом на Тельмана, 134 — двухэтажное кирпичное здание 1917 года постройки. Добавим, ранее в Ростове запланировали изъятие векового аварийного дома на Тургеневской, 77 (литеры А, Б, Б1).