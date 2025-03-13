В Кирилло-Белозерском монастыре нашли костяные бусы XVII века

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Уникальные костяные бусы XVII века монахов Кирилло-Белозерского монастыря обнаружили археологи при раскопках в здании Поварни. Монашеские четки были найдены после снятия трех уровней разновременных кирпичных полов, сообщили ТАСС в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.
«В подвальных помещениях мы раскопали два погреба, в которых монахи раньше хранили продукты. В ходе археологических исследований на территории комплекса Поварни в одном из ледников, расположенном на цокольном этаже здания конца XVI — начала XVII веков, обнаружено восемь костяных бус. Одна из них — более крупная и граненая», — рассказал директор ООО «Вологодская археология» Алексей Угланов, руководитель коллектива археологов.
По его словам, вероятнее всего, бусы представляют собой фрагмент костяных четок. «Учитывая, что они были обнаружены на деревянном полу, то предварительно датированы XVII веком. Несколько бус было также найдено в соседнем помещении и в здании самой Поварни (XVI в.). Четки использовались монахами для подсчета количества молитв и поклонов. После введения в научный оборот коллекция будет передана в фонды археологии Кирилло-Белозерского музея-заповедника», — пояснил Угланов.
Как отметил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов, археологические исследования в Поварне ведутся впервые за 500 лет, они проходят одновременно с реставрационными.
«Комплекс Поварни — самое значительное из хозяйственных сооружений монастыря. Оно состоит из разновременных построек — строительство этого комплекса началось в 1520 году и претерпевало изменения (пристройки и перестройки) вплоть до 1680-х. По монастырской описи 1601 года известно, что в здании Поварни были две главные палаты: одна — большая и квадратная — “ественная поварня”, другая, более узкая — “квасная”, сейчас за ней располагается палата, в которой ранее был устроен погреб для хранения кваса. В настоящее время над всеми помещениями ведется замена кровли, осуществляется реставрация кирпичной кладки. Внутри памятника архитектуры идут археологические раскопки, которые не перестают нас удивлять», — сказал Шаромазов.
Так, несколько месяцев назад археологи нашли в этом здании фрагмент глиняного горшка возрастом 6 000 лет, образец ямочно-гребенчатой керамики, что еще раз подтвердило версию о том, что в эпоху неолита на территории Кирилло-Белозерского монастыря находились стоянки человека. Позднее обнаружили очаги XVI-XVII веков, на которых монахи готовили пищу, раскопали кости рыб и животных. Планируется, что четки, которые отлично сохранились, пополнят археологическую экспозицию «Древности Белозерья: Белозерский край по материалам археологических исследований», которая находится в подклете Трапезной палаты Кирилло-Белозерского музея-заповедника и считается одной из лучших в России.