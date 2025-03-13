В Кирилло-Белозерском монастыре нашли костяные бусы XVII века

«Комплекс Поварни — самое значительное из хозяйственных сооружений монастыря. Оно состоит из разновременных построек — строительство этого комплекса началось в 1520 году и претерпевало изменения (пристройки и перестройки) вплоть до 1680-х. По монастырской описи 1601 года известно, что в здании Поварни были две главные палаты: одна — большая и квадратная — “ественная поварня”, другая, более узкая — “квасная”, сейчас за ней располагается палата, в которой ранее был устроен погреб для хранения кваса. В настоящее время над всеми помещениями ведется замена кровли, осуществляется реставрация кирпичной кладки. Внутри памятника архитектуры идут археологические раскопки, которые не перестают нас удивлять», — сказал Шаромазов.